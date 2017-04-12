Дела о коррупции: за месяц в Беларуси взято под стражу 14 чиновников

Во вторник Комитет госбезопасности Беларуси задержал начальника ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича и еще девять должностных лиц. Их подозревают в том числе в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п. ) с подчиненными предприятиями и организациями. Возбуждены уголовные дела.

В ГУПР в среду ситуацию никак не прокомментировали.

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. По этим статьям предполагается наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Прощения не будет

На прошлой неделе за создание коррупционной схемы арестовали троих, в том числе и гендиректора предприятия «Ивацевичдрев» Владимира Шульгу, а также его сына, которого обвиняют в пособничестве.

Как сообщили в КГБ, предприятие закупало импортное сырье по завышенной стоимости через иностранные компании, зарегистрированные в Литве и Шотландии, которыми руководили сын Владимира Шульги и его знакомый. По примерным подсчетам, предприятию нанесен ущерб в 225 тысяч евро.

Выступая во вторник перед коллективом предприятия «Речицадрев» президент Беларуси Александр Лукашенко заметил, что прощения по отношению к Шульге-старшему не будет. До 2012 года тот был директором концерна «Беллесбумпром», но был снят с должности после проверки Госконтроля.

«Это сверх наглости. Человеку один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод — иди, работай на результат. Он начал воровством заниматься. Сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», — сказал белорусский лидер в эфире телеканала ОНТ во вторник.

Восемь лет

По подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун. Об этом сообщил Александр Лукашенко 21 марта во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».

Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

Как отметил президент, замминистру грозит до 8 лет лишения свободы.

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время», — цитирует слова главы государства БелТА.