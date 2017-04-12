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15:59 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Брестчанин пытался обменять распечатанные на принтере доллары

Брестчанин обратился в отделение банка во вторник, 11 апреля. Он передал специалисту три купюры номиналом 100 долларов США. Сотрудник засомневалась в подлинности банкнот и сообщила об этом в компетентные органы. Как выяснилось, деньги были распечатаны на принтере.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Житель областного центра 1969 года рождения позже объяснил, что купил доллары в обменном пункте на территории Украины, в Волынской области. И до сих пор он не догадывался, что купюры поддельные.

Чтобы определить подлинность банкнот, сомнительный материал передали экспертам Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области Татьяна Сивицкая продолжает:

— Согласно справке эксперта, денежные билеты изготовлены способом капельно-струйной печати, то есть распечатаны на принтере.

Уголовное дело возбуждено по линии изготовления, хранения либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

В управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области напоминают:

— Чтобы обезопасить себя от получения фальшивой валюты, в том числе из-за границы, мы рекомендуем проверять на ощупь наличие рельефных изображений на денежных билетах, обращать внимание на качество изображения (портрета). Все рисунки как на лицевой стороне купюры, так и на обороте должны быть абсолютно четкими. Также рассматривайте на просвет наличие водяных знаков и защитных нитей.

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