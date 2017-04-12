Брестчанин пытался обменять распечатанные на принтере доллары

Житель областного центра 1969 года рождения позже объяснил, что купил доллары в обменном пункте на территории Украины, в Волынской области. И до сих пор он не догадывался, что купюры поддельные.

Чтобы определить подлинность банкнот, сомнительный материал передали экспертам Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области Татьяна Сивицкая продолжает:

— Согласно справке эксперта, денежные билеты изготовлены способом капельно-струйной печати, то есть распечатаны на принтере.

Уголовное дело возбуждено по линии изготовления, хранения либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

В управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области напоминают: