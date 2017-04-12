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15:47 (мск), источник: Интерфакс

Задержан подозреваемый в совершении взрыва перед матчем ЛЧ в Дортмунде

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Полиция ФРГ задержала человека, подозреваемого в совершении взрывов в немецком Дортмунде около автобуса клуба «Боруссия Дортмунд», сообщает в среду сайт газеты Bild.

Источник: AP 2017

Издание не приводит подробных данных о задержанном.

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Ранее в среду газета «Зюддойче цайтунг» сообщила, что германская полиция расследует возможную причастность исламских экстремистов к взрывам.

Согласно данным издания, подозрения в причастности экстремистов появились после обнаружения на месте происшествия письма, в котором говорилось об использовании ФРГ самолетов «Торнадо» в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Накануне три взрывных устройства сработали около автобуса футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». Взрывы прогремели незадолго до первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА между командами «Боруссия» и «Монако» в Дортмунде в Германии. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.

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