Задержан подозреваемый в совершении взрыва перед матчем ЛЧ в Дортмунде

Ранее в среду газета «Зюддойче цайтунг» сообщила, что германская полиция расследует возможную причастность исламских экстремистов к взрывам.

Согласно данным издания, подозрения в причастности экстремистов появились после обнаружения на месте происшествия письма, в котором говорилось об использовании ФРГ самолетов «Торнадо» в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Накануне три взрывных устройства сработали около автобуса футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». Взрывы прогремели незадолго до первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА между командами «Боруссия» и «Монако» в Дортмунде в Германии. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.