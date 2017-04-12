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17:17 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат убийцы Галины Старовойтовой найден застреленным в Ленобласти

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Адвокат Евгений Русаков, защищавший исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, найден застреленным в Ленинградской области.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР региона в среду, тело 38-летнего мужчины с пулевым ранением в районе подбородка было обнаружено в одном из домов по улице Сосновая поселка Вырица Гатчинского района.

«При осмотре места происшествия возле тела мужчины обнаружена стреляная гильза. Установлено, что вечером 9 апреля он в состоянии алкогольного опьянения на автомашине марки Lexus при подъезде к своему дому совершил ДТП, после чего оставил место происшествия и ушел домой», — говорится в сообщении.

Рядом с телом был обнаружен пистолет чешского производства. Информированный источник уточнил «Интерфаксу», что погибший — адвокат Евгений Русаков. В качестве приоритетной следствие рассматривает версию самоубийства, добавил источник.

Как сообщалось, Русаков являлся защитником Виталия Акишина, обвинённого в убийстве Старовойтовой. В июне 2005 года он был приговорен к 23,5 годам лишения свободы.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Г. Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. Помимо Акишина, по делу об убийстве осуждены Юрий Колчин и экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко.

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