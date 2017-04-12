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15:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец набросился с палкой на врачей скорой помощи

Которые оказывали ему помощь.

Утром 12 апреля 2017 года в Екатеринбурге неизвестный напал на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, прохожие позвонили по телефону 03 и сообщили, что во дворе дома на Ясной лежит мужчина. Прибывшие на место врачи начали осматривать его. Мужчина находился в сознании, но был сильно пьян. Неожиданно он начал вести себя неадекватно: ругался матом, схватил палку и кинулся на медиков.

Бригада заскочила в спецавтомобиль. Мужчина ударил машину, оставив вмятины.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. Им оказался 53-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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