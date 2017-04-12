В Карагандинской области в талых водах утонул автомобиль
В Сети появились снимки размытой автодороги вблизи села Буркутты Каркаралинского района Карагандинской области, передает ekaraganda.kz.
В Сети появились снимки размытой автодороги вблизи села Буркутты Каркаралинского района Карагандинской области, передает ekaraganda.kz.
На одном из них заметны колеса утонувшего автомобиля. Как утверждают пользователи соцсетей, водитель оказался здесь ночью.
В акимате Каркаралинского района сообщили, что размыв автодороги произошел в ночь с 11 на 12 апреля. Перед опасным участком, по словам сотрудников исполнительно органа, был выставлен пост и предупреждающие дорожные знаки. Каким образом водитель оказался на этом месте, в настоящий момент выясняется. По предположениям чиновников, автомобилист мог сюда выехать с проселочной дороги.
Там также пояснили, что в результате размыва дороги пострадавших нет. Автомобилист находился в машине один и смог сам выбраться на проезжую часть, откуда его забрала карета скорой помощи.
Если говорить точнее, размыв произошел на 150 километре дороги
«Вода уже почти ушла. Сейчас там работает техника. В скором времени ремонтные работы завершатся, безопасный проезд будет восстановлен», ― добавили в акимате Каркаралинского района.