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15:49 (мск), источник: Newtimes.kz

В Карагандинской области в талых водах утонул автомобиль

В Сети появились снимки размытой автодороги вблизи села Буркутты Каркаралинского района Карагандинской области, передает ekaraganda.kz.

Источник: Newtimes.kz

На одном из них заметны колеса утонувшего автомобиля. Как утверждают пользователи соцсетей, водитель оказался здесь ночью.

В акимате Каркаралинского района сообщили, что размыв автодороги произошел в ночь с 11 на 12 апреля. Перед опасным участком, по словам сотрудников исполнительно органа, был выставлен пост и предупреждающие дорожные знаки. Каким образом водитель оказался на этом месте, в настоящий момент выясняется. По предположениям чиновников, автомобилист мог сюда выехать с проселочной дороги.

Там также пояснили, что в результате размыва дороги пострадавших нет. Автомобилист находился в машине один и смог сам выбраться на проезжую часть, откуда его забрала карета скорой помощи.

Если говорить точнее, размыв произошел на 150 километре дороги Первомай-Коянды-Егиндыбулак. Ширина размыва составила 8 метров, длина — 10 метров. Глубину размыва — чуть меньше метра.

«Вода уже почти ушла. Сейчас там работает техника. В скором времени ремонтные работы завершатся, безопасный проезд будет восстановлен», ― добавили в акимате Каркаралинского района.

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