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15:47 (мск), источник: Informburo.kz

Экс-полицейского Утеуова осудили за бунт в колонии

В суде № 2 Атырау огласили решение по факту устроенного бунта экс-полицейским Манарбеком Утеуовым. Как сообщили в пресс-службе областного суда, Утеуов признал вину и выразил согласие заключить процессуальное соглашение с прокурором.

Источник: Informburo.kz

«Суд признал его виновным по части 1 статьи 428 Уголовного кодекса РК “Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения” и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. По обвинению по части 2 статьи 429 УК РК “Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества” назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В итоге путём поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности совершенных преступлений, подсудимому оставлен тот же срок — 22 года лишения свободы. Местом отбытия наказания определена колония строгого режима», — указано в сообщении пресс-службы суда.

Ранее суд распространил информацию о том, что Утеуов совершил нападение на начальника колонии и нанёс ущерб имуществу колонии.

Манарбек Утеуов приговорён к 22 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений.

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