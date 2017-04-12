Экс-полицейского Утеуова осудили за бунт в колонии
В суде № 2 Атырау огласили решение по факту устроенного бунта
В суде № 2 Атырау огласили решение по факту устроенного бунта
«Суд признал его виновным по части 1 статьи 428 Уголовного кодекса РК “Неповиновение законным требованиям администрации
Ранее суд распространил информацию о том, что Утеуов совершил нападение на начальника колонии и нанёс ущерб имуществу колонии.
Манарбек Утеуов приговорён к 22 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений.