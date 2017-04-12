Экс-полицейского Утеуова осудили за бунт в колонии

«Суд признал его виновным по части 1 статьи 428 Уголовного кодекса РК “Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения” и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. По обвинению по части 2 статьи 429 УК РК “Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества” назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В итоге путём поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности совершенных преступлений, подсудимому оставлен тот же срок — 22 года лишения свободы. Местом отбытия наказания определена колония строгого режима», — указано в сообщении пресс-службы суда.

Ранее суд распространил информацию о том, что Утеуов совершил нападение на начальника колонии и нанёс ущерб имуществу колонии.

Манарбек Утеуов приговорён к 22 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений.