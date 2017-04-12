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16:24 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре после ложного минирования ТРЦ «Галерея» возбудили уголовное дело

В Краснодаре завели дело о заведомо ложном сообщении о взрыве в ТРЦ «Галерея».

Источник: ЮГА.ру

Установили личность человека, сообщившего о минировании ТРЦ — им оказался 20-летний местный житель. Его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Западного округа взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, днем 4 апреля пользователи соцсетей сообщили о том, что посетителей «Галереи» эвакуировали. Выяснилось, что о возможной угрозе неизвестный сообщил в полицию около 11:30. Оперативники проверили здание и прилегающую территорию со служебными собаками. Бомб и взрывчатых веществ не обнаружили.

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