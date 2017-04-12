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16:10 (мск), источник: БЕЛТА

Велосипедист погиб под колесами грузового фургона в Жабинковском районе

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами грузового фургона в Жабинковском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

ДТП со смертельным исходом произошло около 6 часов утра на 32-м км автодороги Р7 Каменец-Жабинка-Федьковичи. По предварительной информации, 28-летний житель Жабинки, управляя автомобилем Iveco TurboDaily, находясь в утомленном состоянии (предварительно — уснул за рулем), выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части дороги велосипедиста. В результате наезда 25-летний житель деревни Рогозно от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Установлено, что велосипед сзади и спереди был оборудован излучающими свет фонарями и светоотражающими элементами, светоотражающие вставки были на одежде велосипедиста.

Водитель грузового фургона около ста раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а также неоднократно лишался права управления транспортным средством.

По факту ДТП проводится проверка.

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