Велосипедист погиб под колесами грузового фургона в Жабинковском районе
12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами грузового фургона в Жабинковском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами грузового фургона в Жабинковском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП со смертельным исходом произошло около 6 часов утра на 32-м км автодороги Р7
Установлено, что велосипед сзади и спереди был оборудован излучающими свет фонарями и светоотражающими элементами, светоотражающие вставки были на одежде велосипедиста.
Водитель грузового фургона около ста раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а также неоднократно лишался права управления транспортным средством.
По факту ДТП проводится проверка.