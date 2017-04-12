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16:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

В университете рассказали о погибшем в драке в Алматы студенте

Погибший 18-летний первокурсник благодаря стараниям и настырности был переведен с платного отделения на грант.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. В администрации Казахского национального аграрного университета Sputnik Казахстан рассказали о погибшем в массовой драке студенте.

«Болысбек Дидар Каирбекулы родился 30 октября 1999 года в Таразе. В нашем университете он обучался на первом курсе факультета “Лесные, земельные ресурсы и фитосанитария” по специальности плодоовощеводство. Дидар был очень примерным учеником, отличником учебы. Первоначально он к нам поступил на платное отделение, но благодаря своим стараниям, знаниям, настырности был переведен на грант. В настоящий момент весь коллектив нашего университета, все обучающиеся студенты выражают соболезнования, в первую очередь, конечно, родителям Дидара, а также его родным и близким», — сообщили сотрудники администрации учебного заведения, отказавшиеся от публикации своих имен в СМИ.

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В администрации вуза не смогли ответить, где произошло трагическое событие — внутри общежития или на улице. Также в университете не назвали других участников потасовки.

«Со стороны университета максимальная помощь будет оказана семье Дидара. Сейчас тело Дидара повезли в Тараз, родные попросили помочь с автомашиной, с доставкой тела домой, и по другим вопросам будет оказана материальная помощь», — заверили в вузе.

Как рассказали представители учебного заведения, в каждом общежитии есть работники, которые отвечают за безопасность.

«У нас есть службы, которые обеспечивают сохранность, охрану территорий наших, общежития в том числе. Будем принимать дополнительные меры. Есть видеонаблюдение. Дополнительно будет установлены камеры на лестничном пролете», — рассказали сотрудники администрации.

Ранее в городской прокуратуре сообщили, что студенты КазНАУ устроили массовую драку в общежитии, которая закончилась летальным исходом для одного из участников — студента первого курса 1999 года рождения. Как рассказали в надзорном ведомстве, драка произошла между студентами первого и второго курсов. Потасовка началась в час ночи. Всего в драке участвовали десять человек.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

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