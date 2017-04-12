Экс-полицейский Сорокоумов признался в убийстве школьницы в Горячем Ключе

Сорокоумов частично признал вину в совершенных преступлениях. Как сообщил порталу Юга.ру адвокат потерпевшей стороны Александр Попков, бывший инспектор по делам несовершеннолетних признался в убийстве девочки и половом сношении с ней.

«Показания по этому поводу давать отказался. По остальным пунктам обвинения и эпизодам с другими девочками вину не признал», — сообщил адвокат.

Как сообщали Юга.ру, в отношении Сорокоумова возбудили несколько уголовных дел. По версии следствия, с января по август 2015 года полицейский неоднократно совершал половые преступления в отношении двух несовершеннолетних девочек, одну из них он понуждал к действиям сексуального характера. С мая по август 2015 он же неоднократно насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Вечером 31 августа после изнасилования, чтобы скрыть преступления, мужчина убил девочку деревяннной битой.

Комиссия Института им. Сербского признала Сорокоумова вменяемым — во время преступления он осознавал характер и значение своих действий и мог руководить ими.