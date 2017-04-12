Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Польские эксперты назвали причину разрушения самолета Качиньского
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Следующее место, где Путин может «заварить кашу» - СМИ
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Максакова показала фото с кладбища в день рождения мужа - СМИ
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14«Дарю тебе звезду»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
17:10 (мск), источник: ЮГА.ру

Экс-полицейский Сорокоумов признался в убийстве школьницы в Горячем Ключе

В Краснодарском краевом суде продолжается заседание по уголовному делу в отношении экс-полицейского Ивана Сорокоумова, которого обвинили в убийстве и насилии над школьницей.

Источник: ЮГА.ру

Сорокоумов частично признал вину в совершенных преступлениях. Как сообщил порталу Юга.ру адвокат потерпевшей стороны Александр Попков, бывший инспектор по делам несовершеннолетних признался в убийстве девочки и половом сношении с ней.

«Показания по этому поводу давать отказался. По остальным пунктам обвинения и эпизодам с другими девочками вину не признал», — сообщил адвокат.

Как сообщали Юга.ру, в отношении Сорокоумова возбудили несколько уголовных дел. По версии следствия, с января по август 2015 года полицейский неоднократно совершал половые преступления в отношении двух несовершеннолетних девочек, одну из них он понуждал к действиям сексуального характера. С мая по август 2015 он же неоднократно насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Вечером 31 августа после изнасилования, чтобы скрыть преступления, мужчина убил девочку деревяннной битой.

Комиссия Института им. Сербского признала Сорокоумова вменяемым — во время преступления он осознавал характер и значение своих действий и мог руководить ими.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Задержан подозреваемый в совершении взрыва перед матчем ЛЧ
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Ведущая «Орла и решки» раскрыла всю правду о съемках шоу На встрече со зрителями Регина Тодоренко призналась, что золотой карты не существует
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь