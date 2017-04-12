В Херсоне избили депутата горсовета от «Свободы»

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Херсоне двое неизвестных напали на депутата Херсонского городского совета от ВО «Свобода» Евгения Матковского и нанесли ему телесные повреждения, сообщает пресс-служба Херсонской областной организации «Свобода».

«Вечером 11 апреля 2017 в Херсоне совершено нападение на председателя фракции ВО “Свобода” в городском совете Евгения Матковского. Двое неизвестных напали на депутата возле его дома и нанесли ему несколько ударов в лицо», — сообщает «Свобода».