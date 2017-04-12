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16:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Херсоне избили депутата горсовета от «Свободы»

Сам пострадавший депутат ВО «Свобода» Евгений Матковский, который находится в больнице, сообщил, что связывает нападение со своей политической деятельностью.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Херсоне двое неизвестных напали на депутата Херсонского городского совета от ВО «Свобода» Евгения Матковского и нанесли ему телесные повреждения, сообщает пресс-служба Херсонской областной организации «Свобода».

«Вечером 11 апреля 2017 в Херсоне совершено нападение на председателя фракции ВО “Свобода” в городском совете Евгения Матковского. Двое неизвестных напали на депутата возле его дома и нанесли ему несколько ударов в лицо», — сообщает «Свобода».

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Евгения Матковского доставили в больницу, где ему оказали первичную помощь. Врачи диагностировали легкое сотрясение мозга, также у Евгения выбитый зуб.

О происшествии сообщено правоохранительные органы.

«За несколько часов до этого у дома ходили неизвестные, спрашивали у родных, где я нахожусь, назывались моими знакомыми. Могу связать нападение с моей политической деятельностью. Но хочу сказать нападающим и заказчикам: если вы думаете, что этим можете изменить мои взгляды, то очень ошибаетесь », — прокомментировал инцидент сам Евгений Матковский.

Ранее сообщалось, что на сессии Черкасского горсовета в связи с обсуждением программы социально-экономического развития активисты и депутаты устроили драку.

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