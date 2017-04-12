Митянина: В больницах остаются 47 пострадавших после взрыва в метро

По словам чиновницы, на данный момент в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, еще четверо — в средней тяжести. Состояние 40 раненых оценивается как удовлетворительное. Еще 33 человека находятся на амбулаторном лечении.

Как уже писала «Фонтанка», в ночь на 12 апреля в Военно-медицинской академии скончался еще один пострадавший при взрыве в петербургской подземке. Таким образом, в теракте погибло 15 человек (14 пассажиров и предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов).

Напомним, спустя два дня после взрыва, 5 апреля, в Москве и Петербурге были задержаны и впоследствии арестованы восемь человек по подозрению в вербовке смертников и причастности к теракту.