В Воронеже молодой человек воровал велосипеды «под заказ»

Недавно к полицейским поступил целый ряд заявлений о краже велосипедов. Все потерпевшие жили в одной многоэтажке на бульваре Олимпийский.

Стражи порядка заметили, что все кражи совершались по похожей схеме. Неизвестный похищал дорогостоящие велосипеды из подъездов. Полицейским удалось вычислить подозреваемого. Это оказался 23-летний парень.

«В отделе полиции он признался, что следил за владельцами велосипедов, фотографировал имущество в подъезде и размещал фото велосипедов на сайтах в Интернете», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Кражи парень совершал только после того, как с ним связывался потенциальный покупатель. Всего он похитил три велосипеда. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела за кражи (ст. 158 УК РФ).