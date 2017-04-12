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17:58 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже молодой человек воровал велосипеды «под заказ»

Парень размещал объявления в сети и крал только тех железных коней, на которых был покупатель.

Недавно к полицейским поступил целый ряд заявлений о краже велосипедов. Все потерпевшие жили в одной многоэтажке на бульваре Олимпийский.

Стражи порядка заметили, что все кражи совершались по похожей схеме. Неизвестный похищал дорогостоящие велосипеды из подъездов. Полицейским удалось вычислить подозреваемого. Это оказался 23-летний парень.

«В отделе полиции он признался, что следил за владельцами велосипедов, фотографировал имущество в подъезде и размещал фото велосипедов на сайтах в Интернете», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Кражи парень совершал только после того, как с ним связывался потенциальный покупатель. Всего он похитил три велосипеда. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела за кражи (ст. 158 УК РФ).

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