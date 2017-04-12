Суд в Петербурге арестовал пассажира BMW, стрелявшего в сотрудника ДПС

Смирнов подозревается в «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как писала «Фонтанка», инцидент случился 9 апреля, когда пострадавший сотрудник ДПС с коллегами нес службу на Салтыковской дороге. У дома № 18 они остановили BMW, которым управляла женщина 28 лет. Встреча с полицией разозлила Смирнова — нетрезвого пассажира иномарки. Он вышел из машины и начал оскорблять правоохранителей, потом попытался отобрать у инспектора документы, а затем достал травматический пистолет и выстрелил в правоохранителя, ранив его.

Женщину, находившуюся за рулем, и Смирнова задержали. Выяснилось, что петербурженка не должна была вести машину, поскольку ее лишили права управления автомобилем на полтора года. Её спутник 32-х лет ранее неоднократно судим за хранение наркотиков.