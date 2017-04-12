В Петербурге арестовали водителя, швырнувшего в ребенка самокат

23-летний водитель «Киа Венга» и 10-летний пешеход встретились на переходе у дома 27 по Ланскому шоссе в воскресенье, 9 апреля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», суд согласился с аргументами следствия, которое указало, что оставшись на свободе, Кравченко может совершить новое преступление или скрыться. Следователь также выразил опасения, что Кравченко имеет потенциальную возможность найти потерпевшего и как-либо повлиять на него. Сам водитель признал вину частично и просил не лишать его свободы.

Напомним, что уголовное дело возбуждено по пункту «а» первой части 213-й статьи УК — хулиганство с применением оружия. Свидетели, которые защитили ребенка, утверждали, что Кравченко якобы демонстрировал им нож.

По данным «Фонтанки», Кравченко удар не отрицает. Он продолжает настаивать, что мальчик ехал на самокате на запрещающий сигнал, и говорит, что бросок самокатом никому вреда не причинил, но соглашается — ударил. Он не согласен с главным — с ножом, который только и может объяснить тяжелую 213-ю статью, по которой предел — до 5 лет лишения свободы. Кравченко говорит, из кармана он доставал ключ. Если так, то максимум, что ему грозит, это статья 116 УК («побои»), а там предел — до двух лет, да и приговоров по этому составу с реальным лишением свободы никто не припомнит.