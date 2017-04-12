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18:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежский детсад вызвали полицию из-за куклы со сломанным механизмом

Игрушка пищала.

Заведующая детским садом № 57 на улице Артамонова вызвала оперативные службы из-за «подозрительной» куклы, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Игрушку в детский сад принес с улицы один из воспитанников.

У куклы сломался механизм, поэтому она издавала нетипичные звуки, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону. Информация о бомбе не подтвердилась.

Воронежцы начали массово сообщать спасателям о подозрительных сумках, коробках, пакетах и огнетушителях после теракта в метро Санкт-Петербурга. Днем среды, 12 апреля, горожане испугались бесхозного пакета в отделении Сбербанка на улице Лизюкова — однако там оказались забытые документы, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону.

Через несколько часов воронежцы сообщили о подозрительной сумке черного цвета в первом подъезде дома № 74 по улице Димитрова. Как уточнили в полиции, в сумке находился мусор.

Контекст

Наибольшее количество вызовов в систему-112 поступило в субботу, 8 апреля. Тогда горожане сообщили о восьми подозрительных предметах. Утром следственно-оперативная группа проверила спортивную сумку во дворе дома № 38 по улице Владимира Невского. После этого горожане рассказали диспетчерам системы 112 о бесхозной сумке на остановке «17 квартал» по улице бульвар Победы, о «персиковом непрозрачном пакете» у «Альфабанка» на Плехановской, 45, об огнетушителе в лесном массиве на Минской, о подозрительной коробке у дома № 2 на Ипподромной и о забытой сумке на скамейке у второго подъезда дома № 283 по 45 Стрелковой дивизии. Наконец, горожане испугались забытых вещей на железнодорожном вокзале «Воронеж-1» и подозрительном пакете у банкомата на Кольцовской, 31.

На каждый из вызовов следовали спецслужбы, бомбы в «подозрительных предметах» не было.

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