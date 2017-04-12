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17:35 (мск), источник: Sputnik.by

СК начал проверку по факту гибели мужчины в Гродно

Тело гродненца, которого приглашали на проверку полиграфом, обнаружили в среду у здания УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 54-летнего мужчины, упавшего со здания УВД в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.

Тело мужчины обнаружили в среду утром у здания Управления внутренних дел облисполкома в Гродно. Погибший оказался местным жителем 1963 года рождения. В УВД его приглашали для исследования на полиграфе.

«По сообщению об обнаружении 12 апреля у здания УВД Гродненского облисполкома тела мужчины на месте происшествия работают следователи Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета», — рассказал в среду представитель УСК.

В рамках проверки для установления причины смерти мужчины назначили судмедэкспертизу.

«Изучается личность умершего, обстоятельства его нахождения в УВД Гродненского облисполкома. Проводится комплекс всех необходимых следственных действий», — добавил собеседник Sputnik.

Как уточнил Шершеневич, правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.

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