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17:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Юрию Паку отказали в пересмотре дела

Согласно экспертизам российских специалистов голос звонившего о бомбе не принадлежит Юрия Паку.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Судебная коллегия отказала осужденному за лжетерроризм карагандинскому учителю Юрию Паку в новом расследовании.

Защита Пака ходатайствовала о возобновлении расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходатайстве адвокат опирался на заключение Ростовского центра экспертиз, в котором говорилось о том, что голос звонившего о заложенной в здании бомбе не принадлежит Юрию Паку.

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«Судебная коллегия находит, что ходатайство подлежит оставлению без удовлетворения», — зачитала свое решение судья Карагандинского областного суда.

Защита Пака намерена продолжать доказывать невиновность своего подзащитного.

«Защита не расстроилась, мы будем обжаловать…» — прокомментировал журналистам адвокат Сергей Ким после заседания.

Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в «минировании» ЦУМа. Осужденный свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 10 марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.

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