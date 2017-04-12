Юрию Паку отказали в пересмотре дела

Защита Пака ходатайствовала о возобновлении расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходатайстве адвокат опирался на заключение Ростовского центра экспертиз, в котором говорилось о том, что голос звонившего о заложенной в здании бомбе не принадлежит Юрию Паку.

«Судебная коллегия находит, что ходатайство подлежит оставлению без удовлетворения», — зачитала свое решение судья Карагандинского областного суда.

Защита Пака намерена продолжать доказывать невиновность своего подзащитного.

«Защита не расстроилась, мы будем обжаловать…» — прокомментировал журналистам адвокат Сергей Ким после заседания.

Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в «минировании» ЦУМа. Осужденный свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 10 марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.