Юрию Паку отказали в пересмотре дела
Согласно экспертизам российских специалистов голос звонившего о бомбе не принадлежит Юрия Паку.
Согласно экспертизам российских специалистов голос звонившего о бомбе не принадлежит Юрия Паку.
АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Судебная коллегия отказала осужденному за лжетерроризм карагандинскому учителю Юрию Паку в новом расследовании.
Защита Пака ходатайствовала о возобновлении расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходатайстве адвокат опирался на заключение Ростовского центра экспертиз, в котором говорилось о том, что голос звонившего о заложенной в здании бомбе не принадлежит Юрию Паку.
«Судебная коллегия находит, что ходатайство подлежит оставлению без удовлетворения», — зачитала свое решение судья Карагандинского областного суда.
Защита Пака намерена продолжать доказывать невиновность своего подзащитного.
«Защита не расстроилась, мы будем обжаловать…» — прокомментировал журналистам адвокат Сергей Ким после заседания.
Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в «минировании» ЦУМа. Осужденный свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 10 марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.