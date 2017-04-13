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09:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Число пострадавших в ДТП с 3 маршрутками в Воронеже увеличилось до двух

После аварии к медикам самостоятельно обратилась пассажирка.

Количество пострадавших в ДТП с тремя маршрутками в Воронеже увеличилось до двух, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 12 апреля. Сразу после аварии медики доставили в больницу 25-летнего пассажира «ПАЗа» № 42, однако позже к врачам самостоятельно обратилась 45-летняя пассажирка автобуса.

Авария произошла у дома № 114 по Ленинскому проспекту в 12:05 среды, 12 апреля. По данным полиции, 53-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» маршрута № 41 с шестью пассажирами ехал в сторону улицы Димитрова.

Мужчина врезался в стоящие на светофоре автобус «ПАЗ» маршрута № 42, в котором находилось восемь человек, и «Газель» маршрута № 322 с двумя пассажирами. За рулем «ПАЗа» находился 43-летний мужчина, за рулем «Газели» — 30-летний горожанин. По предварительным данным, в аварии пострадал пассажир «ПАЗа», водители не пострадали.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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