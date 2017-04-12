МЧС озвучило предварительные причины пожаров на двух памятниках архитектуры в центре Казани

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). Предварительные причины обоих пожаров, которые произошли 12 апреля в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Наиболее вероятной версией пожара в доме фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» на улице Тукая является комплекс электротехнических причин.