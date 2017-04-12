МЧС озвучило предварительные причины пожаров на двух памятниках архитектуры в центре Казани
С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.
С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). Предварительные причины обоих пожаров, которые произошли 12 апреля в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
Наиболее вероятной версией пожара в доме
Что касается второго пожара, то «Дом Багаутдиновой (Марджани) -Апанаевой, 1873 г.» не охранялся, доступ в него был свободен. Как отметили в