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17:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС озвучило предварительные причины пожаров на двух памятниках архитектуры в центре Казани

С разницей в три часа в Казани горели два исторических здания.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). Предварительные причины обоих пожаров, которые произошли 12 апреля в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Наиболее вероятной версией пожара в доме фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» на улице Тукая является комплекс электротехнических причин.

Что касается второго пожара, то «Дом Багаутдиновой (Марджани) -Апанаевой, 1873 г.» не охранялся, доступ в него был свободен. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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