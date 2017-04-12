В Киеве на стройплощадке рабочий погиб, сорвавшись с 12-метровой высоты

В Соломенском районе Киева во время выполнения работ на строительной площадке погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Как рассказали правоохранителям коллеги погибшего, после утреннего инструктажа по технике безопасности им дали задание принять груз труб с крана. После этого трубы необходимо было переместить на склад, который находился на одном из этажей недостроя. Мужчина остался ждать груз, а уже через несколько минут коллега увидел, что он упал с 12-метровой высоты.

На место прибыла «скорая», но 47-летний мужчина скончался до приезда медиков.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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