В Киеве на стройплощадке рабочий погиб, сорвавшись с 12-метровой высоты
На место прибыла «скорая», но 47-летний мужчина скончался до приезда медиков.
На место прибыла «скорая», но 47-летний мужчина скончался до приезда медиков.
В Соломенском районе Киева во время выполнения работ на строительной площадке погиб человек. Об этом сообщает
Как рассказали правоохранителям коллеги погибшего, после утреннего инструктажа по технике безопасности им дали задание принять груз труб с крана. После этого трубы необходимо было переместить на склад, который находился на одном из этажей недостроя. Мужчина остался ждать груз, а уже через несколько минут коллега увидел, что он упал с 12-метровой высоты.
На место прибыла «скорая», но 47-летний мужчина скончался до приезда медиков.
По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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