Задержаны подозреваемые по факту смерти студента КазНАУ в Алматы
Полиция Алматы сообщила некоторые подробности по факту смерти студента КазНАУ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Полиция Алматы сообщила некоторые подробности по факту смерти студента КазНАУ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Полиция Алматы сообщила некоторые подробности по факту смерти студента КазНАУ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«По подозрению в совершении преступления задержаны и в порядке статья 128 УПК РК водворены в ИВС ДВД двое студентов 2-го курса данного ВУЗа. Проверяется причастность других лиц к данным противоправным действиям. В этом направлении проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий», — сообщили в
Как отметили в полиции, с целью установления точной причины смерти молодого человека назначена
«Расследование по данному факту осуществляют сотрудники отдела полиции при УВД Бостандыкского района. В ходе досудебного производства также будут установлены другие обстоятельства произошедшего», — добавили в ДВД.
Ранее сообщалось, что в Алматы более 10 студентов первого и второго курсов Казахского национального аграрного университета устроили драку ночью в общежитии. В результате скончался один студент первого курса 1999 года рождения.