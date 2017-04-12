Задержаны подозреваемые по факту смерти студента КазНАУ в Алматы

Полиция Алматы сообщила некоторые подробности по факту смерти студента КазНАУ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. Сообщается, что факт смерти зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статьям уголовного кодекса — статьи 106 части третьей Уголовного кодекса РК и статьи 194 УК РК.

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«По подозрению в совершении преступления задержаны и в порядке статья 128 УПК РК водворены в ИВС ДВД двое студентов 2-го курса данного ВУЗа. Проверяется причастность других лиц к данным противоправным действиям. В этом направлении проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

Как отметили в полиции, с целью установления точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Расследование по данному факту осуществляют сотрудники отдела полиции при УВД Бостандыкского района. В ходе досудебного производства также будут установлены другие обстоятельства произошедшего», — добавили в ДВД.

Ранее сообщалось, что в Алматы более 10 студентов первого и второго курсов Казахского национального аграрного университета устроили драку ночью в общежитии. В результате скончался один студент первого курса 1999 года рождения.