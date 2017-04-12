Разбойное нападение в Алматы: полиция обратилась к горожанам

По их данным, вследствие разбойного нападения злоумышленник завладел автомашиной марки «Тойота Камри», 40-ой модели.

УВД Ауэзовского района Алматы проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления, имевшего место в ночь на 11-е апреля этого года на улице Яссауи.

Полиция Алматы разыскивает подозреваемого в совершении разбойного нападения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

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«Уже установлено, что преступник на угнанном автомобиле пытался скрыться по направлению в Жамбылскую область. Однако на 157-ом километре трассы Алматы — Бишкек он совершил дорожно-транспортное происшествие и сразу же скрылся оттуда.

По одной из версий, возможно, он продолжил движение на попутном транспорте.

В этой связи в интересах оперативной необходимости мы обращаемся к гражданам, которые ориентировочно на указанном участке могли видеть или подвозить неизвестного мужчину, азиата, предположительно, 30−35 лет.

Любая информация заслуживает внимания и тщательной проверки органов внутренних дел, потому надеемся, что граждане, кому известны любые обстоятельства данного дела, активно проявят свою гражданскую позицию и окажут посильное содействие следствию.

Наши контакты: 298−53−01 и 8−701−588−07−70, — сообщил первый заместитель начальника УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.