Разбойное нападение в Алматы: полиция обратилась к горожанам
Мужчина совершил тяжкое преступление.
Мужчина совершил тяжкое преступление.
Полиция Алматы разыскивает подозреваемого в совершении разбойного нападения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на
УВД Ауэзовского района Алматы проводит комплекс
По их данным, вследствие разбойного нападения злоумышленник завладел автомашиной марки «Тойота Камри», 40-ой модели.
«Уже установлено, что преступник на угнанном автомобиле пытался скрыться по направлению в Жамбылскую область. Однако на 157-ом километре трассы Алматы — Бишкек он совершил
По одной из версий, возможно, он продолжил движение на попутном транспорте.
В этой связи в интересах оперативной необходимости мы обращаемся к гражданам, которые ориентировочно на указанном участке могли видеть или подвозить неизвестного мужчину, азиата, предположительно, 30−35 лет.
Любая информация заслуживает внимания и тщательной проверки органов внутренних дел, потому надеемся, что граждане, кому известны любые обстоятельства данного дела, активно проявят свою гражданскую позицию и окажут посильное содействие следствию.
Наши контакты: 298−53−01 и 8−701−588−07−70, — сообщил первый заместитель начальника УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.