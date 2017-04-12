Пять человек пострадали в крупной аварии в Усть-Каменогорске
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Авария произошла на небольшом мосту через русло пересохшей реки Комендантки в центре города. По предварительным данным, водитель авто марки ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой двигался Subaru. Очевидцами ДТП стали десятки горожан. Снимки инцидента попали в социальные сети.
«В результате ДТП пострадали пять человек — пассажиры ВАЗа и иномарки. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Сейчас выясняются причины, почему водитель ВАЗа оказался на встречной полосе», — рассказали в УВД