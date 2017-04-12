Пять человек пострадали в крупной аварии в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. Все они были госпитализированы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авария произошла на небольшом мосту через русло пересохшей реки Комендантки в центре города. По предварительным данным, водитель авто марки ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой двигался Subaru. Очевидцами ДТП стали десятки горожан. Снимки инцидента попали в социальные сети.