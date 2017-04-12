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19:51 (мск), источник: ТАСС

Пять машин столкнулись на западе Москвы

Уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«На пересечении Ломоносовского проспекта и Менделеевской улицы столкнулись пять автомобилей. На место ДТП приехали две машины скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

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