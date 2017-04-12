Пять машин столкнулись на западе Москвы
Уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП.
Уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
«На пересечении Ломоносовского проспекта и Менделеевской улицы столкнулись пять автомобилей. На место ДТП приехали две машины скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.