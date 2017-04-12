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22:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавших в Пермском крае школьников нашли

Мальчики живы.

Пропавшие в Пермском крае дети нашлись. Как сообщили в березниковском поисково-спасательном отряде «Мой день», 13-летний школьники живы.

Пока подробностей о том, где все эти дни были ребята, не сообщается.

Напомним, 4 апреля друзья предположительно сбежали из приёмных семей в Усольском районе. Мальчиков объявили в розыск. К поискам пропавших детей подключись волонтёры. 10 апреля в поисковой операции участвовало 50 добровольцев. На следующий день своё желание высказали уже 200 неравнодушных жителей.

Не раз они нападали на след пропавших, но каждый раз найти детей не удавалось.

Сообщение о том, что мальчиков нашли живыми появилось поздно вечером 12 апреля.

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