Пропавших в Пермском крае школьников нашли
Мальчики живы.
Мальчики живы.
Пропавшие в Пермском крае дети нашлись. Как сообщили в березниковском
Пока подробностей о том, где все эти дни были ребята, не сообщается.
Напомним, 4 апреля друзья предположительно сбежали из приёмных семей в Усольском районе. Мальчиков объявили в розыск. К поискам пропавших детей подключись волонтёры. 10 апреля в поисковой операции участвовало 50 добровольцев. На следующий день своё желание высказали уже 200 неравнодушных жителей.
Не раз они нападали на след пропавших, но каждый раз найти детей не удавалось.
Сообщение о том, что мальчиков нашли живыми появилось поздно вечером 12 апреля.