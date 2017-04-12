В Омске наркоман разгромил две машины у ОМЦ «Химик»

Вчера вечером, около 19:00, сработала тревожная кнопка в ОМЦ «Химик». Ее нажала вахтер, которая увидела по камерам наблюдения, как мужчина на улице громит припаркованные машины. Через несколько минут злоумышленник скрылся. Он успел повредить два автомобиля Nissan — в одном разбил стекло, во втором сломал дефлектор.

По вызову прибыла группа задержания вневедомственной охраны, которая обнаружила подходившего под описание мужчину на улице Лаптева, неподалеку от места происшествия. Тот вел себя явно неадекватно, качался из стороны в сторону, бормотал бессвязные фразы. Более того, у него были окровавлены руки из-за порезов и ссадин.

— Подобное неадекватное поведение и неоднократные в прошлом судимости по различным статьям, в числе которых ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств», дали основания подозревать, что гражданин находился в состоянии сильного наркотического опьянения, — рассказали в пресс-службе омского управления Росгвардии.

Бойцы Росгвардии вызвали скорую помощь. Мужчину пришлось госпитализировать. В БСМП его сопровождала дополнительная группа задержания, так как омич мог быть опасен для окружающих.