В Озерске две девочки упали в шахту на экскурсии в здании МЧС

По предварительным данным, девочки в составе учебного класса с преподавателем находились на ознакомительной экскурсии в помещении специального управления Федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России. Оставшись без внимания взрослых, они упали с высоты 4 метра в шахту спуска дежурного караула. Детей госпитализировали с травмами спины и головы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения и противопожарного управления, ответственных за режим безопасного пребывания детей.