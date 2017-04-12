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21:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Озерске две девочки упали в шахту на экскурсии в здании МЧС

Сегодня в Озерске две шестилетние девочки получили травмы во время экскурсии в управлении противопожарной службы. Челябинские следователи начали проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По предварительным данным, девочки в составе учебного класса с преподавателем находились на ознакомительной экскурсии в помещении специального управления Федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России. Оставшись без внимания взрослых, они упали с высоты 4 метра в шахту спуска дежурного караула. Детей госпитализировали с травмами спины и головы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения и противопожарного управления, ответственных за режим безопасного пребывания детей.

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