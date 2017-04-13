В новой Москве горит павильон со стройматериалами
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Возгорание на площади почти 150 квадратных метров возникло в павильоне со строительными материалами в деревне Бабенки Троицкого АО Москвы, сообщает столичный главк МЧС.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Возгорание на площади почти 150 квадратных метров возникло в павильоне со строительными материалами в деревне Бабенки Троицкого АО Москвы, сообщает столичный главк МЧС.
По информации ведомства, заявка о возгорании павильона в деревне в поселении Вороновское поступила в четверг в 00.32.
«По предварительной информации, происходит загорание павильона со строительными материалами на общей площади около 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.