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01:46 (мск), источник: РИА Новости

В новой Москве горит павильон со стройматериалами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Возгорание на площади почти 150 квадратных метров возникло в павильоне со строительными материалами в деревне Бабенки Троицкого АО Москвы, сообщает столичный главк МЧС.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, заявка о возгорании павильона в деревне в поселении Вороновское поступила в четверг в 00.32.

«По предварительной информации, происходит загорание павильона со строительными материалами на общей площади около 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

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