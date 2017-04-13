Хабаровчанин ограбил женщину в подъезде дома

В подъезде дома на улице Пушкина злоумышленник вырвал из рук женщины сумку, в которой находились два телефона. Общий ущерб составил около 60 тысяч рублей. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию и рассказала, как выглядел нападавший.

Мужчину задержали по горячим следам. Оказалось, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас 53-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Похищенное имущество вернули заявительнице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.