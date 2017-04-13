В Пышме в ДТП пострадал ребенок

Как сообщили Накануне в УМВД Свердловской области, вечером 12 апреля в Пышме 66-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Красноармейской по улице Гоголя, допустил наезд на девочку. Ребёнок переходил проезжую часть вблизи движущегося автомобиля в неположенном месте.

В результате ДТП 9-летняя девочка получила сотрясение головного мозга.

По словам полицейских, ребёнок играл вблизи проезжей части без присмотра родителей.