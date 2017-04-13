Школьник, пострадавший в дорожной разборке, остаётся в больнице

12-летний Глеб, пострадавший в дорожной разборке двух водителей в Перми, останется в больнице ещё как минимум на неделю. Кроме ссадины врачи диагностировали у подростка сильный ушиб.

«Вокруг ссадины сейчас стал проявляться синяк, — рассказала корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” мама школьника Наталья. — И гематома эта достаточно обширная. Врач сказал, что нам повезло и пуховик в какой-то мере смягчил удар. Но куртка сына порвана этой пулей».

Вспоминать тот воскресный день женщина всё ещё не может спокойно. Сын был на тренировке по баскетболу. Он позвонил и сквозь слёзы сказал: «Мама, в меня выстрелил дяденька».

Наталья не сразу поняла серьёзность ситуации. Поначалу представила пульку, которыми стреляют из детских пистолетов. Но потом трубку взяла женщина, которая проходила мимо и стала свидетелем происшествия. Она рассказала, что Глеб действительно ранен и они вызвали «Скорую» и полицию.

«Потом сын рассказал мне, что ему показалось, что его ранили из огнестрельного оружия. Он видел пистолет, видел вспышку при выстреле, а потом почувствовал сильную боль в боку», — рассказывает мама школьника.

Мальчик стал свидетелем дорожных разборок. Два водителя не поделили дорогу. Машины чуть не попали в аварию. Один из водителей вышел из машины, подошёл к другому и обругал. После этого он развернулся и пошёл к своему автомобилю. Второй водитель, не выходя из машины, достал пистолет и выстрелил в спину обидчику. Но промахнулся. Пуля попала в ребёнка, который шёл мимо.

Мама пострадавшего школьника написала заявление в полицию. Её сын сейчас в больнице. Бок всё ещё сильно болит. Он не может лежать на нём и даже легкое прикосновение вызывает сильную боль. На память ему осталась резиновая пуля с металлическим сердечником, размером с грецкий орех.

Известно, что у стрелка имелась лицензия на травматическое оружие. Теперь ему грозит административная и уголовная ответственность.

Мужчина даже не попытался извиниться перед пострадавшим мальчиком и его родителями.