Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Чубайс предупредил о возможной утрате армией России своей мощи
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Пластический хирург обеспокоен эпидемией «компьютерных морщин»
Зачем нужен кишечник и как защитить его: инфографика
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
07:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

Школьник, пострадавший в дорожной разборке, остаётся в больнице

Мама мальчика написала заявление в полицию.

12-летний Глеб, пострадавший в дорожной разборке двух водителей в Перми, останется в больнице ещё как минимум на неделю. Кроме ссадины врачи диагностировали у подростка сильный ушиб.

«Вокруг ссадины сейчас стал проявляться синяк, — рассказала корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” мама школьника Наталья. — И гематома эта достаточно обширная. Врач сказал, что нам повезло и пуховик в какой-то мере смягчил удар. Но куртка сына порвана этой пулей».

Вспоминать тот воскресный день женщина всё ещё не может спокойно. Сын был на тренировке по баскетболу. Он позвонил и сквозь слёзы сказал: «Мама, в меня выстрелил дяденька».

Наталья не сразу поняла серьёзность ситуации. Поначалу представила пульку, которыми стреляют из детских пистолетов. Но потом трубку взяла женщина, которая проходила мимо и стала свидетелем происшествия. Она рассказала, что Глеб действительно ранен и они вызвали «Скорую» и полицию.

«Потом сын рассказал мне, что ему показалось, что его ранили из огнестрельного оружия. Он видел пистолет, видел вспышку при выстреле, а потом почувствовал сильную боль в боку», — рассказывает мама школьника.

Мальчик стал свидетелем дорожных разборок. Два водителя не поделили дорогу. Машины чуть не попали в аварию. Один из водителей вышел из машины, подошёл к другому и обругал. После этого он развернулся и пошёл к своему автомобилю. Второй водитель, не выходя из машины, достал пистолет и выстрелил в спину обидчику. Но промахнулся. Пуля попала в ребёнка, который шёл мимо.

Мама пострадавшего школьника написала заявление в полицию. Её сын сейчас в больнице. Бок всё ещё сильно болит. Он не может лежать на нём и даже легкое прикосновение вызывает сильную боль. На память ему осталась резиновая пуля с металлическим сердечником, размером с грецкий орех.

Известно, что у стрелка имелась лицензия на травматическое оружие. Теперь ему грозит административная и уголовная ответственность.

Мужчина даже не попытался извиниться перед пострадавшим мальчиком и его родителями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
Премьер Японии: КНДР может обладать боеголовками с зарином
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь