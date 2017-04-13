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05:54 (мск), источник: "Российская газета"

Полиция проверит видео с гуляющим по хабаровскому ТЦ тигром

Хабаровская полиция проверяет информацию о том, что в одном из местных торговых центров разгуливал тигр, сообщает РИА Новости.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена бродящая по комплексу полосатая кошка.

— Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирк-шапито, который сейчас в городе, — сказал представитель УМВД.

По словам полицейского, цирк находится далеко от ТЦ и хищник оттуда не сбегал.

Проверяют также информацию о том, что сотрудники цирка снимали в торговом комплексе промо-ролик.

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