Полиция проверит видео с гуляющим по хабаровскому ТЦ тигром
Хабаровская полиция проверяет информацию о том, что в одном из местных торговых центров разгуливал тигр, сообщает РИА Новости.
Хабаровская полиция проверяет информацию о том, что в одном из местных торговых центров разгуливал тигр, сообщает РИА Новости.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена бродящая по комплексу полосатая кошка.
— Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также
По словам полицейского, цирк находится далеко от ТЦ и хищник оттуда не сбегал.
Проверяют также информацию о том, что сотрудники цирка снимали в торговом комплексе