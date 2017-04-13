Водитель такси украл у пассажирки 2 тысячи рублей в Новосибирске

Инцидент произошел 11 апреля в 11 утра у дома по улице Котовского. Водитель такси в салоне автомобиля «Хонда» забрал у 27-летней женщины 2 тысяч рублей. Женщина заявила в полицию.

Сотрудники полиции задержали 47-летнего водителя, жителя Ленинского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное частично изъято. Проводится дальнейшее расследование.