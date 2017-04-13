Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиянка создала бизнес с оборотом более 240 млн рублей в год
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
07:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель такси украл у пассажирки 2 тысячи рублей в Новосибирске

47-летний водитель такси украл у своего клиента, 27-летней женщины, 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Инцидент произошел 11 апреля в 11 утра у дома по улице Котовского. Водитель такси в салоне автомобиля «Хонда» забрал у 27-летней женщины 2 тысяч рублей. Женщина заявила в полицию.

Сотрудники полиции задержали 47-летнего водителя, жителя Ленинского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное частично изъято. Проводится дальнейшее расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пенсионерка упала со второго этажа вместе с балконом в Искитиме
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
Премьер Японии: КНДР может обладать боеголовками с зарином
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь