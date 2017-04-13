В Приморье горит Земля леопарда
Более трехсот гектаров «Земли леопарда» пострадало от огня со времени наступления весеннего пожароопасного периода, сообщает ИА «Дейта».
Более трехсот гектаров «Земли леопарда» пострадало от огня со времени наступления весеннего пожароопасного периода, сообщает ИА «Дейта».
«Традиционно наиболее пожароопасным временем для юга Приморского края считаются весна и осень. Со сходом снега огбнажаются сухие травы и кустарники, которые моментально охватывает пламя от любой искры. От огня страдают сотни гектаров полей и лесов, в пепелища превращаются места обитания редких животных, в том числе — дальневосточного леопарда. Зачастую крупный пожар начинается с пала на сельскохозяйственных землях. Причина таких возгораний — неосторожное обращение с огнем либо умышленные поджоги сухой травы», — говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда».
С начала пожароопасного периода государственные инспекторы «Земли леопарда» насчитали более 14 случаев возгораний на сопредельной с национальным парком территории. Контролировать пожары вдоль границ особо охраняемой природной территории приходится ежедневно, днем и ночью. В некоторых случаях после появления возгораний ветер быстро раздувает огонь, и вскоре пламя вплотную подступает к границам «Земли леопарда», где его останавливают сотрудники национального парка при помощи воздуходувок и пожарных машин. Дым от таких пожаров охватывает огромные территории и хорошо виден даже из Владивостока, через Амурский залив.
Однако в отдельных случаях бороться с огнем государственным инспекторам приходится уже на территории «Земли леопарда». Так, возгорание было зафиксировано в районе реки Семиверстка, недалеко от поселка Пожарский Хасанского района.
Тушение пожара затрудняло то, что горел он на труднодоступной территории, и инспекторам часто приходилось передвигаться пешком. Хотя огонь в основном полыхал на землях, где не растет лес, подобные пожары губительны для национального парка. При этом специалисты отмечают, что пожар начался сразу в нескольких местах. Количество очагов возгорания позволяет предположить, что земли национального парка пострадали
«В связи с началом пожароопасного периода государственными инспекторами нацпарка организовано усиленное патрулирование территории, — подчеркнул Георгий Лихачев, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе. — Сегодня дают результат профилактические мероприятия: огонь позволяют останавливать обновленные нами ранее минерализованные полосы. Кроме того, вновь хорошо себя показывают наши сезонные работники — мобильные лесопожарные бригады, сформированные из числа местных жителей. Помощь «Земле леопарда» также оказывают работники КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», которые борются с пожарами на сопредельной с нацпарком территории на юге. С другой стороны, хотелось бы призвать военнослужащих ТОФ соблюдать правила пожарной безопасности во время учебных стрельб на полигоне, расположенном у границ «Земли леопарда».
Специалисты напоминают: неубранная сухая трава при сильном ветре загорается от любой искры, в том числе и от случайно брошенного окурка. При изменчивом ветре во время неконтролируемых сельскохозяйственных палов огонь может добраться до населенных пунктов. При этом выжигание травы не способствует лучшему росту папоротника и кормовой травы для домашнего скота. На самом деле во время пала происходит обеднение и закисление почвы. Огонь уничтожает живые микроорганизмы, насекомых, семена и питательные вещества, что приводит к заметному снижению плодородия земли.
«Дирекция ФГБУ “Земля леопарда” убедительно просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих участках и в лесу. В случае обнаружения возгорания необходимо связаться с оперативным дежурным нацпарка по телефону: 8 (42331) 54−121», — говорится в сообщении.
Анна Иваницына.