В Приморье горит Земля леопарда

«Традиционно наиболее пожароопасным временем для юга Приморского края считаются весна и осень. Со сходом снега огбнажаются сухие травы и кустарники, которые моментально охватывает пламя от любой искры. От огня страдают сотни гектаров полей и лесов, в пепелища превращаются места обитания редких животных, в том числе — дальневосточного леопарда. Зачастую крупный пожар начинается с пала на сельскохозяйственных землях. Причина таких возгораний — неосторожное обращение с огнем либо умышленные поджоги сухой травы», — говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда».

С начала пожароопасного периода государственные инспекторы «Земли леопарда» насчитали более 14 случаев возгораний на сопредельной с национальным парком территории. Контролировать пожары вдоль границ особо охраняемой природной территории приходится ежедневно, днем и ночью. В некоторых случаях после появления возгораний ветер быстро раздувает огонь, и вскоре пламя вплотную подступает к границам «Земли леопарда», где его останавливают сотрудники национального парка при помощи воздуходувок и пожарных машин. Дым от таких пожаров охватывает огромные территории и хорошо виден даже из Владивостока, через Амурский залив.

Однако в отдельных случаях бороться с огнем государственным инспекторам приходится уже на территории «Земли леопарда». Так, возгорание было зафиксировано в районе реки Семиверстка, недалеко от поселка Пожарский Хасанского района. Из-за сильного ветра огонь быстро переходил по сухой траве вглубь территории нацпарка. На место оперативно прибыли инспекторы «Земли леопарда» и приступили к тушению, одновременно принимая меры по локализации пожара. Однако высокий сухостой и штормовой ветер дали возможность пламени быстро распространяться, и в итоге огонь охватил территорию площадью 322 гектаров.

Тушение пожара затрудняло то, что горел он на труднодоступной территории, и инспекторам часто приходилось передвигаться пешком. Хотя огонь в основном полыхал на землях, где не растет лес, подобные пожары губительны для национального парка. При этом специалисты отмечают, что пожар начался сразу в нескольких местах. Количество очагов возгорания позволяет предположить, что земли национального парка пострадали из-за умышленного поджога. Одной из причин таких действий нарушителей может быть желание браконьеров отвлечь внимание инспекторов от других участков охраняемой территории, чтобы затем вести там незаконную охоту.

«В связи с началом пожароопасного периода государственными инспекторами нацпарка организовано усиленное патрулирование территории, — подчеркнул Георгий Лихачев, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе. — Сегодня дают результат профилактические мероприятия: огонь позволяют останавливать обновленные нами ранее минерализованные полосы. Кроме того, вновь хорошо себя показывают наши сезонные работники — мобильные лесопожарные бригады, сформированные из числа местных жителей. Помощь «Земле леопарда» также оказывают работники КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», которые борются с пожарами на сопредельной с нацпарком территории на юге. С другой стороны, хотелось бы призвать военнослужащих ТОФ соблюдать правила пожарной безопасности во время учебных стрельб на полигоне, расположенном у границ «Земли леопарда».

Специалисты напоминают: неубранная сухая трава при сильном ветре загорается от любой искры, в том числе и от случайно брошенного окурка. При изменчивом ветре во время неконтролируемых сельскохозяйственных палов огонь может добраться до населенных пунктов. При этом выжигание травы не способствует лучшему росту папоротника и кормовой травы для домашнего скота. На самом деле во время пала происходит обеднение и закисление почвы. Огонь уничтожает живые микроорганизмы, насекомых, семена и питательные вещества, что приводит к заметному снижению плодородия земли.

«Дирекция ФГБУ “Земля леопарда” убедительно просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих участках и в лесу. В случае обнаружения возгорания необходимо связаться с оперативным дежурным нацпарка по телефону: 8 (42331) 54−121», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.