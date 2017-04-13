Посетитель с ножом попытался ограбить банк в Зеленой Роще

Красноярец попытался ограбить банковское отделение на ул. Тельмана. Мужчина требовал у кассира деньги, угрожая девушке ножом. Инцидент произошел в среду, 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Мужчина сначала отстоял в очереди и только потом предпринял попытку ограбления. Сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку. Через несколько минут в отделение приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали налетчика и доставили его в дежурную часть полиции.

«Задержанным оказался красноярец 1974 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.