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06:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Посетитель с ножом попытался ограбить банк в Зеленой Роще

Задержанным оказался 43-летний красноярец.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец попытался ограбить банковское отделение на ул. Тельмана. Мужчина требовал у кассира деньги, угрожая девушке ножом. Инцидент произошел в среду, 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Мужчина сначала отстоял в очереди и только потом предпринял попытку ограбления. Сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку. Через несколько минут в отделение приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали налетчика и доставили его в дежурную часть полиции.

«Задержанным оказался красноярец 1974 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства нападения. Данные о том, был ли мужчина ранее судим, в сообщении не уточняются.

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