Пистолет-пулемет Шпагина эпохи Второй мировой нашел у себя дома хабаровчанин

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Автомат Великой Отечественной войны был найден хабаровчанином в собственной квартире. Житель краевого центра обнаружил его в тайнике, который находился под полом, сообщил корр. ИА AmurMedia владелец квартиры Иван.

В недавно приобретенной квартире, молодой человек обнаружил тайник, который был спрятан под ковром в полу одной из комнат. Открыв тайник, он обнаружил автомат, похожий на ППШ (Пистолет-пулемет Шпагина) и несколько патронов.

Хабаровчанин приобрел эту квартиру у глубоко пожилой пары. Дедушка, который проживал там, предположительно был участником Великой Отечественной войны. Удивленный находкой хабаровчанин, позвонил в полицию.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлии Прокофьевой, хабаровчанин, обнаруживший тайник, сразу сообщил об этом в полицию.

— Обнаруженный в тайнике предмет у хабаровчанина был изъят сотрудниками полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — пояснила Юлия Прокофьева.