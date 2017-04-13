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05:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пистолет-пулемет Шпагина эпохи Второй мировой нашел у себя дома хабаровчанин

Житель краевого центра обнаружил дома тайник с оружием.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Автомат Великой Отечественной войны был найден хабаровчанином в собственной квартире. Житель краевого центра обнаружил его в тайнике, который находился под полом, сообщил корр. ИА AmurMedia владелец квартиры Иван.

В недавно приобретенной квартире, молодой человек обнаружил тайник, который был спрятан под ковром в полу одной из комнат. Открыв тайник, он обнаружил автомат, похожий на ППШ (Пистолет-пулемет Шпагина) и несколько патронов.

Хабаровчанин приобрел эту квартиру у глубоко пожилой пары. Дедушка, который проживал там, предположительно был участником Великой Отечественной войны. Удивленный находкой хабаровчанин, позвонил в полицию.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлии Прокофьевой, хабаровчанин, обнаруживший тайник, сразу сообщил об этом в полицию.

— Обнаруженный в тайнике предмет у хабаровчанина был изъят сотрудниками полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — пояснила Юлия Прокофьева.

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