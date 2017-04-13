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06:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Метеорологи присвоили Приморью «оранжевый» уровень погодной опасности из-за пожаров

В крае уже введен особый противопожарный режим, однако это не спасает ситуацию.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.

«Оранжевый» уровень погодной опасности присвоили сегодня Приморскому краю синоптики Гидрометцентра России. Причиной послужила высокая пожароопасность, наблюдаемая в регионе в последнее время, сообщает ИА PrimaMedia.

«Оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». Такой же уровень погодной опасности метеорологи присвоили также ЕАО и Камчатскому краю.

Напомним, что с начала 2017 года на территории Приморского края зарегистрировано порядка 100 лесных пожаров на площади более 2,8 тысяч га. На сегодняшний день леса и поля полыхают в Партизанском, Шкотовском, Хасанском и Тернейском районах на площади около 50 га. Только за одни сутки, по информации природоохранной прокуратуры, число пожаров увеличивается на 10−15.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Людям запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.

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