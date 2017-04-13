Метеорологи присвоили Приморью «оранжевый» уровень погодной опасности из-за пожаров
В крае уже введен особый противопожарный режим, однако это не спасает ситуацию.
В крае уже введен особый противопожарный режим, однако это не спасает ситуацию.
Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.
«Оранжевый» уровень погодной опасности присвоили сегодня Приморскому краю синоптики Гидрометцентра России. Причиной послужила высокая пожароопасность, наблюдаемая в регионе в последнее время, сообщает ИА PrimaMedia.
«Оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». Такой же уровень погодной опасности метеорологи присвоили также ЕАО и Камчатскому краю.
Напомним, что с начала 2017 года на территории Приморского края зарегистрировано порядка 100 лесных пожаров на площади более 2,8 тысяч га. На сегодняшний день леса и поля полыхают в Партизанском, Шкотовском, Хасанском и Тернейском районах на площади около 50 га. Только за одни сутки, по информации природоохранной прокуратуры, число пожаров увеличивается на 10−15.
Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Людям запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.