Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Пластический хирург обеспокоен эпидемией «компьютерных морщин»
Зачем нужен кишечник и как защитить его: инфографика
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Уйгурская проблема Китая
06:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае полицейские спасли женщину с ребёнком

Её машина сломалась на трассе.

Жительница Барды написала письмо со словами благодарности в адрес Госавтоинспекции Пермского края. Женщина рассказала, что инспекторы ДПС помогли ей в сложной ситуации на дороге. При подъёме в гору автомобиль сломался. В салоне находился маленький ребёнок.

«Несмотря на то, что неисправная машина затрудняла проезд других транспортных средств, никто из автомобилистов не помог растерявшейся женщине», — рассказали в пресс-службе УГИБДД Пермского края.

В этот момент мимо проезжал наряд ДПС. Лейтенант полиции Арсен Арсланов и старший лейтенант Марат Аптуков выяснили причину поломки и отбуксировали транспортное средство до дома женщины.

«Спасибо сотрудникам ГИБДД за человеческое отношение и профессионализм», — написала женщина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сельский глава снял пародию на клип «Тает лед» ради субботника
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
МАГАТЭ: Северная Корея продвигает свою ядерную программу
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь