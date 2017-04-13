В Пермском крае полицейские спасли женщину с ребёнком

Жительница Барды написала письмо со словами благодарности в адрес Госавтоинспекции Пермского края. Женщина рассказала, что инспекторы ДПС помогли ей в сложной ситуации на дороге. При подъёме в гору автомобиль сломался. В салоне находился маленький ребёнок.

«Несмотря на то, что неисправная машина затрудняла проезд других транспортных средств, никто из автомобилистов не помог растерявшейся женщине», — рассказали в пресс-службе УГИБДД Пермского края.

В этот момент мимо проезжал наряд ДПС. Лейтенант полиции Арсен Арсланов и старший лейтенант Марат Аптуков выяснили причину поломки и отбуксировали транспортное средство до дома женщины.

«Спасибо сотрудникам ГИБДД за человеческое отношение и профессионализм», — написала женщина.