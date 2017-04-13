В Эвенкии браконьеры уничтожили 20 тыс. северных оленей

В Эвенкии сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) подсчитали количество убитых за зиму северных оленей. Число застреленных животных превысило 20 тыс. особей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Самая большая обнаруженная бойня — площадью около 6 га. При этом туши оленей не перерабатываются полностью и останки не утилизируются. По словам специалистов, это грозит вспышками опасных инфекций», — говорится в сообщении.

Всего специалисты насчитали 800 мест добычи северных оленей. По словам защитников природы, особенно их поразила жестокость, с которой браконьеры расправлялись с животными.

«Вообще, сложилось впечатление, что дикого северного оленя стреляют для какой-то одной прихоти: захотел язык оленя, стрельнул, вырезал язык, остальное бросил, захотел окорока — стрельнул, отрубил задние ноги, остальное бросил», — сказал директор Центральносибирского биосферного государственного природного заповедника Павел Кочкарев.

Ранее сотрудник научного отдела «Заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков сообщил о сокращении численности северных оленей в Красноярском крае. В 2016 году их количество сократилось с 1 млн голов до 400−500 особей. Если не прекратить вылазки браконьеров, то этому виду животных грозит вымирание, дополнил зоозащитник.