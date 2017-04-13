В Новосибирске грабитель хотел украсть из магазина шоколад и колбасу
Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов Железнодорожного района.
Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов Железнодорожного района.
В Новосибирске мужчина попытался вынести из продовольственного магазина две палки колбасы и десять шоколадок. Об этом сообщается в
Происшествие случилось 11 апреля вечером, в 21.15. В здание продуктового магазина по улице Красноярская злоумышленник попытался при посетителях и персонале украсть продукты питания с прилавка. Мужчина совершил попытку присвоить себе две палки колбасы и десять шоколадок. Злоумышленника задержали на месте сотрудники магазина. Также на место происшествия незамедлительно прибыли по сигналу тревоги сотрудники патруля вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина доставлен в отдел полиции.