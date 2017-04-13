Пешеходов засыпало снегом на Любинском проспекте Омска по вине бизнеса и администрации
Прокуратура определила, кто понесёт ответственность за «снежную лавину», в марте сошедшую с крыши на пятерых парней.
Прокуратура определила, кто понесёт ответственность за «снежную лавину», в марте сошедшую с крыши на пятерых парней.
Сегодня прокуратура Омской области огласила результаты проверки, которую провели после того, как в марте пятерых прохожих на Любинском проспекте завалило снегом. Гору снега, которая обрушилась на юношей, в народе прозвали «лавиной». На записи с камеры наблюдения видно, что парни отряхнулись и пошли дальше. Но позже двое из них обратились в травмпункт с ушибами.
Прокуратура выяснила, что часть дома № 18, с которой сошёл снег, используется двумя индивидуальными предпринимателями. Они и должны были заботиться об уборке крыши. А контролировать их обязала по закону администрация Центрального округа. По данным прокуратуры, администрация контролем не занималась.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главе администрации Центрального округа Сергею Дмитриенко. Сейчас он занимается устранением нарушений.