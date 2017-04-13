Пешеходов засыпало снегом на Любинском проспекте Омска по вине бизнеса и администрации

Сегодня прокуратура Омской области огласила результаты проверки, которую провели после того, как в марте пятерых прохожих на Любинском проспекте завалило снегом. Гору снега, которая обрушилась на юношей, в народе прозвали «лавиной». На записи с камеры наблюдения видно, что парни отряхнулись и пошли дальше. Но позже двое из них обратились в травмпункт с ушибами.

Прокуратура выяснила, что часть дома № 18, с которой сошёл снег, используется двумя индивидуальными предпринимателями. Они и должны были заботиться об уборке крыши. А контролировать их обязала по закону администрация Центрального округа. По данным прокуратуры, администрация контролем не занималась.