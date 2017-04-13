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07:25 (мск), источник: Tengrinews

Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана оспорит отказ в освобождении под залог

Адвокат выходца из Казахстана Карима Баратова, обвиняемого в США во взломе аккаунтов Yahoo, намерена подать апелляцию на решение суда, отказавшегося выпустить его под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

Источник: Tengrinews

«После внимательного изучения решения и нашей начальной аргументации — мы можем спокойно сказать, что у нас есть основания, однако мы не можем раскрывать детали», — сказал его адвокат Амедео ДиКарло.

Два крупных взлома аккаунтов Yahoo, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что цена сделки по продаже компании Yahoo американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, понизилась на 350 миллионов долларов. Баратов был арестован по ордеру властей США в канадском Торонто.

По данным Минюста США, уроженец Казахстана Баратов является обладателем канадского паспорта. Однако МИД Казахстана заявил, что Баратов не имеет гражданства Казахстана.

Сторона обвинения считает, что Баратов и другой обвиняемый хакер Алексей Белан получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Атакам подверглись дипломаты, члены правительств обеих стран, коммерческие компании и журналисты.

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