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06:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Гранату взорвали в одном из домов Комсомольска-на-Амуре

Снаряд местные коммунальщики нашли в подвальном помещении.

Сегодня утром жильцов пятиэтажки в Комсомольске-на-Амуре эвакуировали из-за найденной в подвале дома боевой гранаты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Снаряд Ф-1 обнаружили коммунальщики. Из-за опасности детонации было принято решение не увозить гранату с места, а взорвать ее прямо в подвале под специальным куполом.

Хлопок был хорошо слышен на улице — о нем прохожих заблаговременно предупредили через громкоговоритель. По словам специалистов, подобный контролируемый взрыв для дома неопасен: взрывная волна вышла через слуховые окна.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться, как граната оказалась в подвале.

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