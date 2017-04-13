Гранату взорвали в одном из домов Комсомольска-на-Амуре
Снаряд местные коммунальщики нашли в подвальном помещении.
Снаряд местные коммунальщики нашли в подвальном помещении.
Сегодня утром жильцов пятиэтажки в
Снаряд Ф-1 обнаружили коммунальщики.
Хлопок был хорошо слышен на улице — о нем прохожих заблаговременно предупредили через громкоговоритель. По словам специалистов, подобный контролируемый взрыв для дома неопасен: взрывная волна вышла через слуховые окна.
Теперь правоохранителям предстоит разобраться, как граната оказалась в подвале.