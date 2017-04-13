Гранату взорвали в одном из домов Комсомольска-на-Амуре

Сегодня утром жильцов пятиэтажки в Комсомольске-на-Амуре эвакуировали из-за найденной в подвале дома боевой гранаты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Снаряд Ф-1 обнаружили коммунальщики. Из-за опасности детонации было принято решение не увозить гранату с места, а взорвать ее прямо в подвале под специальным куполом.

Хлопок был хорошо слышен на улице — о нем прохожих заблаговременно предупредили через громкоговоритель. По словам специалистов, подобный контролируемый взрыв для дома неопасен: взрывная волна вышла через слуховые окна.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться, как граната оказалась в подвале.