Маму с двумя малышами спасли во время пожара в многоэтажке в Челябинске

Пожар в подъезде пятиэтажного дома в Челябинске едва не стоил жизни жильцам верхнего этажа — маме и двум ее маленьким детям. Женщину с малышами спустили вниз через окно по автолестнице, рассказала представитель Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Вызов на пожар в многоквартирном доме поступил на центральный пункт пожарной связи вечером в среду, 12 апреля. К месту ЧП выехали огнеборцы 11-й пожарно-спасательной части. Когда пожарные приехали, подъезд дома был сильно наполнен едким дымом: на первом этаже горела входная деревянная дверь.

Пожарные незамедлительно по лестничным маршам вывели на свежий воздух 20 жильцов, еще пять человек, в том числе маму с двумя детьми, спасли с пятого этажа при помощи автолестницы. При этом самому маленькому из спасенных едва исполнился месяц.

«День космонавтики для малыша стал вторым днем рождения, — сказала Инна Шафеева. — Уже после ликвидации происшествия сотрудники МЧС отшутились: «Если пожарным не станет — не обидимся, космонавт тоже серьезная профессия».

Через семь минут после прибытия пожарно-спасательного гарнизона пожар локализовали. Из-за горящей двери и высокой температуры также повредилась газовая труба. Утечку, а вместе с ней и угрозу для жителей пятиэтажки оперативно устранили сотрудники газовой службы.

Сотрудники МЧС напоминают: соблюдение правил и требований пожарной безопасности поможет избежать чрезвычайных ситуаций, а также убережет от трагедии и материальных потерь.