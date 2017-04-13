Маму с двумя малышами спасли во время пожара в многоэтажке в Челябинске
Женщину и детей, одному из которых всего месяц, спустили с пятого этажа по пожарной автолестнице.
Женщину и детей, одному из которых всего месяц, спустили с пятого этажа по пожарной автолестнице.
Пожар в подъезде пятиэтажного дома в Челябинске едва не стоил жизни жильцам верхнего этажа — маме и двум ее маленьким детям. Женщину с малышами спустили вниз через окно по автолестнице, рассказала представитель Челябинского
Вызов на пожар в многоквартирном доме поступил на центральный пункт пожарной связи вечером в среду, 12 апреля. К месту ЧП выехали огнеборцы 11-й
Пожарные незамедлительно по лестничным маршам вывели на свежий воздух 20 жильцов, еще пять человек, в том числе маму с двумя детьми, спасли с пятого этажа при помощи автолестницы. При этом самому маленькому из спасенных едва исполнился месяц.
«День космонавтики для малыша стал вторым днем рождения, — сказала Инна Шафеева. — Уже после ликвидации происшествия сотрудники МЧС отшутились: «Если пожарным не станет — не обидимся, космонавт тоже серьезная профессия».
Через семь минут после прибытия
Сотрудники МЧС напоминают: соблюдение правил и требований пожарной безопасности поможет избежать чрезвычайных ситуаций, а также убережет от трагедии и материальных потерь.