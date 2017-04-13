В Омске водитель иномарки сбил подростка-велосипедиста на улице Ленина

Вчера, 12 апреля в 17:20 поступило сообщение о ДТП на улице Ленина. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспеции установили картину аварии. Оказалось, что 57-летний мужчина на машине «Хендай Соната», ехал по улице Ленина со стороны улицы Лермонтова.

И районе дома № 45 на проезжую часть выскочил велосипедист., который двигался по улице Ленина со стороны Ленинградской площади. Водитель нажал на тормоз, но не успел.

15-летний подросток был доставлен с переломом ноги в ДГБ № 3. После чего мальчика отпустили на амбулаторное лечение.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.