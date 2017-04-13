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07:01 (мск), источник: Newtimes.kz

В Уральске парень сбросился с моста на глазах у родственников

ЧП произошло 13 апреля около 02:00, передает информационный портал «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

Как стало известно, 24-летний парень сбросился с моста через реку Урал на глазах у своих родственников.

«Мы искали его, когда узнали, что он находится на мосту, пришли туда. На наших глазах братишка спрыгнул с моста прямо в реку. Когда он упал в воду был слышен громкий крик, а потом полнейшая тишина. Скорее всего, его унесло течением. Ничего не было видно, мы просили его плыть на берег, но нам так никто и не ответил»,― рассказали родственники.

На месте ЧП работают спасатели и сотрудники полиции.

Подробности инцидента выясняются.

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