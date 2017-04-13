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07:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник избил хабаровского пенсионера сковородой

В Хабаровске 33-летний мужчина обокрал пенсионера, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Потерпевший познакомился с фигурантом около магазина и пригласил его к себе домой. В квартире злоумышленник накинулся на пожилого мужчину. Фигурант несколько раз ударил потерпевшего по голове сковородой. После злоумышленник забрал у него банковскую карту с пин-кодом и убежал.

В поимке преступника участвовал кинологический расчет полиции. Служебная собака взяла след и довела служащих до магазина. Выяснилось, что недавно в павильон заходил мужчина, на одежде которого были пятна крови. Фигуранта вскоре задержали.

Ранее мужчина был неоднократно судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Потерпевший проходит амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает.

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