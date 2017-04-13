Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
07:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми будут судить пранкера

Мужчина звонил судье и чиновнице, а потом шантажировал их записями разговора.

Пермский пранкер вновь сядет на скамью подсудимых. 50-летнего мужчину обвиняют в клевете, вымогательстве, а также по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия».

«С 2014 по 2016 год, совместно с неустановленным лицом, обвиняемый неоднократно звонил должностным лицам, а также судьям. Разговоры записывались, а аудиофайлы с клеветническими комментариями размещались в сети Интернет. В отдельных случаях обвиняемый требовал вознаграждение за удаление или нераспространение данных сведений», — рассказали о подробностях дела в прокуратуре Пермского края.

Например, мужчина позвонил начальнику районного отдела образования и представился заместителем главы администрации Перми. В разговоре он просил оказать содействие в получении путевки в детский сад. Запись разговора он выложил в социальные сети. В комментариях он оставил ложные сведения, которые позорят репутацию чиновника.

За то чтобы удалить информацию, он потребовал от начальника районного отдела образования 100 тысяч рублей.

Обвиняемый также позвонил одному из действующих федеральных судей Пермского края, и представившись председателем совета судей Пермского края, попросил удовлетворить жалобу представителя заинтересованного лица.

Запись этого разговора также попала в Интернет с комментариями пранкера.

Расследование уголовного дела завершилось и оно направлено в суд.

В прокуратуре добавляют, что в июне 2014 года мужчину уже признали виновным по статье «Вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствования осуществлению правосудия». Тогда его приговорили к штрафу в 180 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
Премьер Японии: КНДР может обладать боеголовками с зарином
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь