В Перми будут судить пранкера

Пермский пранкер вновь сядет на скамью подсудимых. 50-летнего мужчину обвиняют в клевете, вымогательстве, а также по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия».

«С 2014 по 2016 год, совместно с неустановленным лицом, обвиняемый неоднократно звонил должностным лицам, а также судьям. Разговоры записывались, а аудиофайлы с клеветническими комментариями размещались в сети Интернет. В отдельных случаях обвиняемый требовал вознаграждение за удаление или нераспространение данных сведений», — рассказали о подробностях дела в прокуратуре Пермского края.

Например, мужчина позвонил начальнику районного отдела образования и представился заместителем главы администрации Перми. В разговоре он просил оказать содействие в получении путевки в детский сад. Запись разговора он выложил в социальные сети. В комментариях он оставил ложные сведения, которые позорят репутацию чиновника.

За то чтобы удалить информацию, он потребовал от начальника районного отдела образования 100 тысяч рублей.

Обвиняемый также позвонил одному из действующих федеральных судей Пермского края, и представившись председателем совета судей Пермского края, попросил удовлетворить жалобу представителя заинтересованного лица.

Запись этого разговора также попала в Интернет с комментариями пранкера.

Расследование уголовного дела завершилось и оно направлено в суд.

В прокуратуре добавляют, что в июне 2014 года мужчину уже признали виновным по статье «Вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствования осуществлению правосудия». Тогда его приговорили к штрафу в 180 тысяч рублей.